В стране есть возможности для диагностики вируса.

Помимо этого, проведена подготовка для госпитализации заболевших.

Игорь Зеленкевич, который возглавлял Минздрав страны в 1997-2001 годах, подчеркнул, что в любой нештатной ситуации выигрывает тот, кто своевременно принимает системные действия.

Такое мнение Зеленкевич высказал в программе «Наши новости» на телеканале ОНТ.

В своем интервью он заявил, что во всех европейских странах, включая и Италию, есть самое современное медицинское оборудование.

Однако в борьбе со стремительным распространением коронавирусной инфекции в мире практически все решают выверенные системные действия.

В данном случае можно сказать, что Беларусь хорошо справляется, способна противостоять пандемии.

В стране, как заметил Зеленкевич, приняты адекватные меры реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Белорусике медики имеют возможность проводить диагностику вируса, отработана госпитализация заболевших.

Количество заболевших в стране на фоне статистических данных по другим странам небольшое.

Говоря о предложении по введению карантина, экс-министр заметил, что данный вопрос должны решать специалисты, которые могут подготовить соответствующие предложения властям.

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