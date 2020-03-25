Милиция области подвела итоги проведенных мероприятий, направленных на предупреждения и пресечения незаконного оборота оружия

На Гомельщине с 3 февраля до 20 марта сотрудниками ОВД проведен масштабный комплекс мероприятий, направленный на предупреждение и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий по изъятию из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ активизировались не только милиционеры, но и сотрудники Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира, Гомельского областного комитета природных ресурсов и окружающей среды, учреждения «Гомельская областная организационная структура РГОО «БООР» и Гомельского производственного лесохозяйственного учреждения.

С целью информирования граждан о проведении комплекса мероприятий и наличия возможности добровольной сдачи оружия и боеприпасов в средствах массовой информации и перед населением проводились профилактические выступления. Кроме того, в местах массового пребывания граждан распространено более 400 профилактических листовок с информацией о возможности добровольной сдачи гражданами оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в органы внутренних дел без правовых последствий.

Как результат, за период проведения комплекса мероприятий, территориальными ОВД получено 14 информаций о незаконном хранении оружия и боеприпасов, 12 из них подтвердилось.

Пример:

– 03.03.2020 в ОВД Ветковского райисполкома обратился житель а.г. Столбун, который добровольно выдал сотрудникам РОВД пулемет времен ВОВ и гладкоствольное ружье, которые он нашел в этот же день во время сбора лозы вдоль леса;

– 24.02.2020 в ОВД Калинковичского райисполкома поступило заявление от гражданина, проживающего в д. Крюковичи, о добровольной выдаче боеприпасов и взрывных устройств, в именнно 10 гранат и 814 боеприпасов различного калибра, предназначенных для стрельбы из нарезного оружия, времен ВОВ, обнаруженных им в лесном массиве, недалеко от места жительства.

— За период проведения комплекса мероприятий сотрудниками ОВД изъято 29 единиц незарегистрированного оружия, в органы внутренних дел добровольно сдано 55 единиц незарегистрированного оружия. Из оборота выведено 84 единицы незарегистрированного оружия, 5 107 единиц боеприпасов различных калибров, 473 взрывных устройства и 18,259 кг взрывчатых веществ, — рассказал заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев.

За незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по ст. 295 УК Республики Беларусь возбуждено 17 уголовных дел, а за незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, по ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь привлечено 11 человек.

Справочно:

Незаконное изготовление, хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК Республики Беларусь) – наказывается лишением свободы на срок до 6 лет с конфискацией имущества, незаконные действия в отношения охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 295-1 УК РБ) – наказывается лишением свободы до 2-х лет, а также за незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия – наказываются лишением свободы на срок до 2-х лет (ст. 296 УК Республики Беларусь).

Незаконное приобретение, передача во владение, хранение, перевозка, пересылка или ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему либо незаконные приобретение, передача во владение, перевозка, пересылка или ношение составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия (ст. 23.71 КоАП Республики Беларусь) – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

ОИОС УВД