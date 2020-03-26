В Беларуси меры поддержки на фоне коронавируса предлагается применять по отраслевому принципу, для крупных предприятий — предусмотреть индивидуальный подход. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Ермолович. Фото из архива

«Мы используем отраслевой принцип, т.е. ориентированы на конкретные отрасли, которые могут потенциально пострадать в данной ситуации — это туристический бизнес, транспортно-логистическая деятельность, сфера общественного питания, гостиничный бизнес, предпринимательская деятельность, оказание услуг населению», — сказал Максим Ермолович.

Что касается крупных предприятиях, то здесь, скорее всего, нужно будет применить индивидуальный подход и рассматривать ситуацию на каждом из них отдельно.

«Речь идет о выстраивании комплексной модели оказания поддержки. Здесь задействован не только Минфин со своими инструментами реагирования (бюджет и налоги), но и банковский сектор, социальная политика», — пояснил он.

Министерство финансов уже подготовило предложения в области налогово-бюджетной политики, в них учтены инициативы бизнес-союзов, отраслевых ассоциаций. «Эти предложения сформированы и представлены на рассмотрение в правительство. Завтра планируем обсуждать их в широком составе», — отметил Максим Ермолович.

Он уточнил, что это не исчерпывающий перечень мер, которые могут быть приняты в данной ситуации. «Министерство финансов очень быстро реагирует на любые негативные проявления и будет стараться максимально амортизировать их. Сейчас будем обсуждать первый пакет мер. Потребуется задействовать какие-то дополнительные ресурсы — мы готовы будем их изыскивать и направлять в экономику страны», — добавил министр.

Белта