В Беларуси меры поддержки на фоне коронавируса предлагается применять по отраслевому принципу, для крупных предприятий — предусмотреть индивидуальный подход. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы используем отраслевой принцип, т.е. ориентированы на конкретные отрасли, которые могут потенциально пострадать в данной ситуации — это туристический бизнес, транспортно-логистическая деятельность, сфера общественного питания, гостиничный бизнес, предпринимательская деятельность, оказание услуг населению», — сказал Максим Ермолович.

Что касается крупных предприятиях, то здесь, скорее всего, нужно будет применить индивидуальный подход и рассматривать ситуацию на каждом из них отдельно.

«Речь идет о выстраивании комплексной модели оказания поддержки. Здесь задействован не только Минфин со своими инструментами реагирования (бюджет и налоги), но и банковский сектор, социальная политика», — пояснил он.

Министерство финансов уже подготовило предложения в области налогово-бюджетной политики, в них учтены инициативы бизнес-союзов, отраслевых ассоциаций. «Эти предложения сформированы и представлены на рассмотрение в правительство. Завтра планируем обсуждать их в широком составе», — отметил Максим Ермолович.

Он уточнил, что это не исчерпывающий перечень мер, которые могут быть приняты в данной ситуации. «Министерство финансов очень быстро реагирует на любые негативные проявления и будет стараться максимально амортизировать их. Сейчас будем обсуждать первый пакет мер. Потребуется задействовать какие-то дополнительные ресурсы — мы готовы будем их изыскивать и направлять в экономику страны», — добавил министр.

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