Каникулы в белорусских школах переносить не будут, карантин вводить тоже не намерены, уроки в настоящее время продолжаются, в связи с этим в Министерстве образования дали несколько советов, как обезопасить учеников.

Рекомендации по поводу того, как защитить детей от коронавируса в школах во время пандемии, опубликованы в Telegram-канале Минобра. Это руководство издано ЮНИСЕФ совместно с МФКК (Международной федерацией Красного креста и полумесяца) и ВОЗ.

В министерстве отметили, что соблюдение основных принципов поможет обеспечить защиту от распространения вируса среди учащихся, учителей и персонала в школе и остановить инфекцию.

В частности, если учащиеся, учителя и другие сотрудники заболели, следует воздержаться от посещения школы.

Также в Минобре отметили, что в учебных заведения должны быть в наличии средства для регулярного мытья рук водой и мылом или дезинфицирующие средства для рук. Причем обязательная мера – нужно каждый день проводить в школах дезинфекцию и очистку поверхностей.

Кроме того, специалисты министерства рекомендовали принять в школах меры по предотвращению тесного контакта в массовых скоплениях учащихся в помещениях, чтобы избежать распространения вируса среди учеников.

Добавим также, что информировать школьников о мерах профилактики коронавируса будут с помощью плакатов с призывами соблюдать правила личной гигиены.

Напомним, что коронавирус передается через прямой контакт, воздушно-капельным путем при кашле и чихании, а также через прикосновение к лицу (к глазам, носу, рту) после того, как человек дотронулся до поверхностей, загрязненных вирусом. Коронавирус может выживать на поверхностях предметов в течении нескольких часов, но простые дезинфицирующие средства могут убить его. Дети и подростки наименее подвержены заражению, в группе риска – пожилые люди.

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