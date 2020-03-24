Объявлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Конкурс проводится в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Заявки на участие представляются до 1 сентября в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации, и Белорусский государственный институт метрологии (для Минска и Минской области).

Организации, товары которых удостоены звания лауреата конкурса, награждаются дипломом и получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «Качество.бел» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (раздел «Качество и деловое совершенство»).

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится ежегодно с 2002 года Госстандартом вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом.

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