Оказывается, не только сильный иммунитет помогает легче перенести коронавирусную инфекцию.

25 марта во время стрима министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что хорошие погода и настроение существенно укрепляют иммунную систему.

Дело все в гормонах радости, которые называются эндорфинами, о чем сообщил глава Минздрава Владимир Караник в ходе стрима в Национальном пресс-центре.

Владимир Караник также рассказал, что даже существует ряд примеров, когда влюбленные легче переносят различные заболевания.

Кроме того, министр попросил белорусскую молодежь ограничить контакты с пожилыми родственниками и обязательно соблюдать все меры личной гигиены.

Было также отмечено, что во время карантина в БНТУ, несмотря на многочисленные просьбы, приблизительно 600 студентов разъехались по своим домам, тем самым увеличив вероятность распространения коронавирусной инфекции.

БелНовости