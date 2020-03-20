Национальный банк прокомментировал ситуацию на финансовом рынке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«За последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла. В этих условиях повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке Беларуси. Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Для ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В целом Национальный банк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах для сглаживания резких колебаний курса.

«Регулятор продолжит мониторить ситуацию и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — отметили в Нацбанке.

Чтобы повысить возможности банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики, правление Нацбанка одобрило контрциклические меры, связанные со смягчением ряда пруденциальных требований.

Кроме того, принято решение временно прекратить применение расчетных величин стандартного риска (РВСР) по депозитным инструментам, а также увеличить допустимый уровень рисков при расчете РВСР по кредитным инструментам. «При принятии данного решения Национальный банк исходил из того, что в складывающихся условиях банки должны обладать большей гибкостью при реагировании на изменения ситуации на рынке», — пояснили в пресс-службе.

Из-за коронавируса и ограничения въезда для иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.

«Ввиду этого европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из США. Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках», — рассказали в Нацбанке.

В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве находится другая иностранная валюта (например, евро).

«В складывающихся условиях банковской системой страны будут предприниматься необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг», — подчеркнули в Нацбанке.

Белта