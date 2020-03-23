Положительный тест получен при обследовании жительницы Житковичского района. С тяжёлой формой пневмонии она помещена в Гомельскую областную клиническую туберкулёзную больницу.
– Женщина получает необходимую помощь, она находится в удовлетворительном состоянии, не вызывающем опасений, – рассказал заместитель главного врача Гомельского областного ЦГЭиОЗ по эпидемиологии Ростислав Зинович. – В настоящее время проводятся мероприятия по установлению источника возникновения заболевания. Устанавливается круг контактных лиц, они будут помещены под медицинское наблюдение. В частности, уже отобраны материалы для анализа у членов семьи заболевшей.
У пациентки отобран повторный анализ для выделения РНК вируса. Он доставлен в Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии. Первый анализ был взят в Житковичской районной больнице по алгоритму, согласно которому все больные с тяжёлой формой пневмонии обязательно обследуются на коронавирус.
Женщина помещена в туберкулёзную больницу, так как нуждается в помощи пульмонологов. Ростислав Зинович напомнил, что это учреждение также является инфекционной больницей со специализацией на пациентах лёгочного профиля. В ней имеются изолированные боксы для обеспечения нужного санитарного режима.
Первым заболевшим в регионе был 20-летний спортсмен, вернувшийся с соревнований в Португалии. Во вторник его обследуют для определения результативности лечения, после чего будет решаться вопрос о выписке из стационара.
belkagomel.by.
Фото: Вячеслав Коломиец