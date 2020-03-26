– Как найти управу на родственников, которые незаконно хотят завладеть наследством?

– Что нужно для привлечения алиментщиков к ответственности?

– Кто чаще других попадается на уловки интернет-мошенников?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — прокурор Гомельской области МОРОЗОВ Виктор Николаевич.

Звоните в пятницу, 27 марта, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».