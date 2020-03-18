На базе филиала «Морозовичи-агро» состоялся выездной семинар-совещание с идеологическим активом организаций, предприятий и учреждений города и района, целью которого было изучение приоритетных направлений по организации информационно-идеологического обеспечения посевной кампании 2020 года.

При посещении мехдвора был отмечен порядок на всех его участках, а после посещения комнаты отдыха и приема пищи, раздевалки и душевых комнат все присутствующие сошлись в едином мнении, что для работников филиала «Морозовичи-агро» созданы необходимые условия для хорошего труда и достойного отдыха.

Затем в административном здании филиала состоялось итоговое заседание, в ходе которого обсуждались вопросы готовности сельхозпредприятий района к началу весенне-полевых работ, о созданных условиях труда и отдыха для работников, работы с обязанными лицами по недопущению ими прогулов, а также рассмотрен ход подписной кампании на периодические печатные издания на второй квартал 2020 года.

Подводя итоги, Геннадий Вамбриков обратил внимание идеологов на необходимость активизации работы по всем озвученным вопросам.

Закончился семинар вручением дипломов победителям районного смотра-конкурса на лучшую организацию идеологической работы в трудовых коллективах района.

Ирина ШУТОВА

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