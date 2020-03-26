Посольство Беларуси в России в связи с прекращением в РФ с 27 марта международного авиасообщения отрабатывает алгоритм перевозки белорусских граждан домой по железной дороге и автобусами. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-секретарь диппредставительства Олег Мазуро.

«Посольство будет оперативно решать вопросы с вывозом белорусских граждан, исходя из складывающейся ситуации, — сказал Олег Мазуро. — Сейчас мы отрабатываем алгоритм доставки белорусов домой с использованием железнодорожного транспорта, автобусов, в том числе транспорта посольства, а также, возможно, и личного автотранспорта граждан». С российской стороной прорабатывается также механизм организации возможных чартерных авиарейсов.

В то же время Олег Мазуро отметил, что в связи с остановкой Россией международного авиасообщения сократится и осуществляющийся сейчас транзит иностранных граждан, в том числе белорусов, через Москву. Пресс-секретарь добавил, что все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке при содействии посольства будут отправлены домой.

Сегодня правительство России приняло решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и обратно с 27 марта. Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину, а также для полетов по отдельным решениям.

Россия с 18 марта из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время белорусской стороной были организованы четыре чартерных рейса авиакомпании «Белавиа» в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта перевезено 82 человека, 24 марта — более 70 человек. Сегодня ночью в Минск чартером «Белавиа» из Внуково прилетели еще 138 человек.

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