Ранние яровые в Брестской и Гомельской областях посеяны почти на 70% площадей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время весенних посевных работ

«В этом году нам предстоит провести яровой сев на площади 2,6 млн га. Зерновых мы должны посеять 1,2 млн га, из них ранних — 866 тыс. га. Сегодня почва подготовлена на 54% от необходимого. Сев ранних яровых проведен на площади 200 тыс. га (23% плана). Основные лидеры по севу — Гомельская и Брестская области (почти по 70% от необходимых площадей). Гродненская посеяла 20%, Минская и Могилевская области — практически по 10%. Выходят на сев хозяйства Витебской области», — сказал Владимир Гракун.

Накопление минеральных удобрений составляет почти 130% к уровню 2019 года на аналогичную дату. Работа в этом направлении продолжается. «В сельхозорганизациях в текущем году задействовано 38 тыс. тракторов, 2,5 тыс. посевных агрегатов, 3,5 тыс. сеялок. Готовность техники по данным на 25 марта составляет 95%. Все хозяйства обеспечены топливом. Каждое хозяйство готово к проведению сева в оптимальные сроки», — отметил замминистра.

В этом году сев начался на восемь дней раньше, чем в прошлом. Но погодные условия, в том числе заморозки, сдерживают темпы. «Технические возможности позволяют нам сеять более 5% в день, но из-за погоды мы пока сеем 2-3%. При наступлении благоприятных условий темпы увеличатся», — добавил Владимир Гракун.

Белта