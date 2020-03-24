Окончательное решение об изменении сроков проведения летних Олимпийских игр 2020 года в Токио пока не принято. Об этом заявил сегодня генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «Международный олимпийский комитет не сообщал о переносе сроков проведения Игр, такая информация не соответствует действительности. Детали проведения соревнований еще будут рассматриваться».

Также сообщается, что сегодня ожидается телефонный разговор премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, которые обсудят дальнейшую судьбу Олимпиады-2020 в связи с распространением коронавируса. Газета «Санкэй» сегодня сообщила, что Япония готова согласиться на отсрочку Игр в Токио максимум на один год. Это связано с тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине, поэтому откладывать летние соревнования на два года было бы проблематично. Ранее премьер-министр Японии заявил, что вариант с переносом сроков токийской Олимпиады возможен, если нельзя будет провести ее в полном формате на фоне ситуации с распространением коронавируса. Глава МОК сообщал, что решение о проведении летней Олимпиады будет принято в течение четырех недель.

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