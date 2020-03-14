О роли книги в духовной и мирской жизни говорили с учащимися средней школы №1 райцентра в рамках тематического мероприятия, приуроченного ко Дню православной книги. Прошла встреча в центральной районной библиотеке.

Начиная с 2010 года, 14 марта официально отмечается День православной книги. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день в 1564 году в Московском печатном дворе русским первопечатником диаконом Иваном Федоровым была издана первая русская печатная книга – «Апостол».

Ребята узнали, как появилась кириллица, как изобрели печатный станок и открыли на Руси первую типографию, о жизни и судьбе первопечатника Ивана Федорова. И сегодня исследователи продолжают восхищаться высокохудожественными гравюрами, филигранным рисунком шрифта, оригинально выполненными заставками и хорошей двухкрасочной печатью его книги «Апостол». Немалый интерес у ребят вызвали и притчи о таких нравственных понятиях, как милосердие и сострадание, доброта и сопереживание, терпимость и сочувствие, чуткость и человечность.

Обращаясь к присутствовавшим, благочинный Буда-Кошелевского благочиния протоиерей Сергий Пешко отметил, что чтение правильных книг – это основа всего, ведь они самые мудрые учителя жизни. Православная литература воспитывает добрые чувства и побуждает к хорошим поступкам.

Живой интерес вызвала книжная выставка из фондов библиотеки и благочиния, где были представлены редкие экземпляры 19 века и современные издания, а также художественные книги, в которых посредством слова духовные вещи нередко открываются яснее и убедительнее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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