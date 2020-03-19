Команда учащихся учреждения образования «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» в составе Евгения Васькова, Максима Михалко и Михаила Ганжина под руководством преподавателя Александра Михаленко заняла 3-е место в конкурсе «Агромастерство», который проходил в БГАТУ, по специальности «Техническое обеспечение сельскохозяйственного производства».

Благодаря профессионализму, мастерству преподавателей, целеустремлённости и старанию учащихся копилка колледжа пополнилась ещё одной достойной наградой.

Кубок и дипломы, привезенные с республиканского конкурса «Агромастерство», заняли почетное место среди других наград, которыми ежегодно пополняется копилка колледжа, благодаря опыту преподавателей, инициативности и целеустремленности учащихся.

Поздравляем с победой!

Ирина ШУТОВА

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