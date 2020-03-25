Лучшей фотографией конкурса дикой природы Nature TTL 2020 назван снимок французского фотографа Флориана Леду «Над тюленями-крабоедами», сообщает ВВС.
На фотоснимке победителя, сделанном в Антарктиде при помощи дрона, изображено семейство тюленей на ледяном острове.
Работа Флориана Леду оказалась лучшей среди 7 тыс. снимков, представленных на конкурс участниками из 117 стран.
В номинации «Пейзаж» лучшей названа работа ирландского фотографа Марека Бигальски. Аэрофотоснимок сделан осенью в итальянской Тоскане. На нем — стадо овец прячется от солнца в тени дерева.
В номинации «Макро» победил снимок «Китайская живопись» Минхуэй Юаня.
Фотография барсука на фоне цветов, сделанная Дейвом Хадсоном из Великобритании, стала лучшей в номинации «Дикая природа».
В этой же номинации назван еще один победитель — норвежский фотограф Терье Колас, заснявший спящего голубя во время сильного снегопада. Отдаленный уличный свет на заднем плане создает ореол вокруг птицы.
В номинации «До 16 лет» победил юный фотограф из Словении Матей Боржанчич. На его фото — лисенок, выглядывающий из укрытия.
Приз зрительских симпатий достался фотографу Роберту Фергюсону, заснявшему белого пеликана, которому нелегко справиться с большой рыбой.-0-
Фото BBC.