Лучшей фотографией конкурса дикой природы Nature TTL 2020 назван снимок французского фотографа Флориана Леду «Над тюленями-крабоедами», сообщает ВВС.

На фотоснимке победителя, сделанном в Антарктиде при помощи дрона, изображено семейство тюленей на ледяном острове.

Работа Флориана Леду оказалась лучшей среди 7 тыс. снимков, представленных на конкурс участниками из 117 стран.

В номинации «Пейзаж» лучшей названа работа ирландского фотографа Марека Бигальски. Аэрофотоснимок сделан осенью в итальянской Тоскане. На нем — стадо овец прячется от солнца в тени дерева.

В номинации «Макро» победил снимок «Китайская живопись» Минхуэй Юаня.

Фотография барсука на фоне цветов, сделанная Дейвом Хадсоном из Великобритании, стала лучшей в номинации «Дикая природа».

В этой же номинации назван еще один победитель — норвежский фотограф Терье Колас, заснявший спящего голубя во время сильного снегопада. Отдаленный уличный свет на заднем плане создает ореол вокруг птицы.

В номинации «До 16 лет» победил юный фотограф из Словении Матей Боржанчич. На его фото — лисенок, выглядывающий из укрытия.

Приз зрительских симпатий достался фотографу Роберту Фергюсону, заснявшему белого пеликана, которому нелегко справиться с большой рыбой.-0-

Фото BBC.

Белта