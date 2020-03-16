Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение-2020» в Роттердаме представит проект VAL в лице Валерии Грибусовой и мультиинструменталиста Владислава Пашкевича. Дуэт будет покорять европейского зрителя белорусскоязычной песней «Да вiдна». Исполнители впервые принимали участие в национальном отборе на песенный форум и уверены, что победить им помогла поддержка близких и команды. Корреспондент БЕЛТА узнала у Валерии и Владислава, как идет подготовка к «Евровидению» и претерпит ли какие-либо изменения их песня и номер.

— Как у вас возникла идея поучаствовать в нацотборе на «Евровидение»?

— Валерия: идея вынашивалась несколько лет. И вот спустя 4 года существования нашего проекта посчитали, что созрели. Появилась хорошая песня, совпали звезды и мы решили, что в нынешнем году должны это сделать.

— Как вам кажется, что помогло победить? Удачная песня, яркий номер, совпавшие звезды, как вы сказали…

— Владислав: здесь сошлось все. Мы уже довольно опытные музыканты и примерно представляли, какой музыкальный материал может подойти, а какой — нет. Как-то все удалось прочувствовать. Поэтому и такой результат.

— На этот раз в национальном отборе преобладали англоязычные песни, но вы решили выступать с композицией на белорусском языке. Почему?

— Валерия: нести национальную культуру — это красиво. И когда появились наброски, поняли, что самое лучшее звучание будет именно на родном языке. Другие языки в принципе не ложились. Поэтому и песня написана в куплетно-вариационной строфе с традиционными славянскими приемами.

— Какова композиционная история вашего номера?

— Владислав: в ее основе лежит любовный треугольник. Девушка вышла замуж не по любви, потом она встречается ночью со своим любимым…

— Валерия: в номере заложена идея про женскую долю. А вообще женщины вправе сами выбирать, с кем им быть счастливыми. Хорошо, что сейчас в современном мире так и происходит.

— Изменится ли песня к «Евровидению»? Не планируете добавить английские слова?

— Владислав: слова точно не изменятся, а вот номер наверняка — появится интересная графика. Сейчас мы в поиске режиссера, который поможет все это воплотить.

— Нет ли боязни, что европейский зритель не поймет ту историю, которую вы хотите донести песней?

— Владислав: сделаем все возможное, чтобы зритель понял и прочувствовал смысл песни. В этом и заключается задача режиссера. Очень рассчитываем, что он справится.

— Валерия: в песне главное — посыл. Вы же не всегда знаете, о чем та или иная зарубежная песня, не начинаете сразу стараться перевести ее слова. Главное — эмоции. И мы постараемся их донести.

— У вас был очень оригинальный и запоминающийся образ на нацотборе. Чем планируете удивлять европейского зрителя?

— Валерия: все в процессе обсуждения и будет зависеть от концепции номера. Что касается дизайнеров, то этот вопрос прояснится ближе к маю. Пока наша команда формируется. Но уже сейчас можно однозначно сказать, что продолжим сотрудничать с Катей VEDOVKA — это белорусский дизайнер. Она делает прекрасные аксессуары. Головной убор, который был на мне на финальном гала-концерте, — ее творение, серьги тоже.

— То есть какой-нибудь оригинальный аксессуар в Роттердаме точно увидим?

— Валерия: конечно. Но все еще в работе.

— До конкурса останется меньше двух месяцев. Приступили ли к репетициям?

— Валерия: сейчас мы не себе принадлежим, а журналистам, зрителям, слушателям. У нас каждый день по несколько интервью.

— Владислав: также участвуем в съемках дневников «Евровидения». А репетиции начнутся, когда появится режиссер и будет понятно, что в номере должно происходить.

— В каких городах запланированы ваши промоконцерты?

— Владислав: конечно, у нас должен быть большой промотур, но сейчас из-за коронавируса под вопросом некоторые города. Организационными вопросами занимается Белтелерадиокомпания.

— Валерия: как планировалось, мы должны представить композицию в Москве, Тель-Авиве, Амстердаме, возможно, в Лондоне.

— Удалось ли послушать композиции других конкурсантов? Как на их фоне оцениваете свои шансы?

— Владислав: ни с кем себя не сравниваем, потому что любое сравнение пагубно сказывается. В данной ситуации хочется быть лучше всех, насколько это возможно. Но в целом мы оценили почти все номера, больше всего нам нравится песня литовской поп-группы The Roop.

— Кто-то делает упор на яркий номер, кто-то старается эпатировать публику. Что для вас главное во время выступления?

— Валерия: будем делать акцент на современной белорусской музыке. Хотим донести белорусские национальные мотивы до европейского зрителя. И будем сами собой в первую очередь.

— Белорусская делегация уже 1 мая отправится в Роттердам. Ждете этого дня?

— Владислав: конечно, но пока еще надо решить очень много вопросов. Когда все будет в порядке, тогда будем готовы к вылету и достойному представлению страны. А сейчас много переменных, которые не от нас зависят и находятся в процессе ожидания.

— Какую вы перед собой ставите конечную цель?

— Валерия: для нас главное выступить так, чтобы мы сами от этого кайфанули, чтобы нам не было за себя стыдно. Мы сделаем все возможное, чтобы достойно представить страну.

— Кто в вашем дуэте заводила?

— Владислав: все всегда решаем вместе. Конечно, бывает кто-то один идею подаст, второй может не согласиться или наоборот. В данном случае Лерочка уговаривала меня на «Евровидение». Появились наброски, удалось песню немножко развить, тогда стало понятно, что стоит попробовать.

— И какие ваши дальнейшие планы?

— Владислав: хочется сделать большой альбом и много синглов из него. Но на данный момент нет времени этим заниматься, отнимает подготовка к «Евровидению», а за новый материал нужно садиться со свежей головой.

— Валерия: поэтому создание альбома пришлось отложить.

— Прибавилось ли после победы в национальном отборе у вас поклонников и фанатов?

— Владислав: определенно, намного стало больше. Надеемся, что им понравятся другие наши песни, они смогут приходить на концерты и открывать для себя что-нибудь новое.

— Многие исполнители утверждают, что во время выступления всегда ощущается поддержка близких людей и публики. Во время нацотбора прочувствовали это на себе?

— Валерия: согласна. У нас группа поддержки была самая большая — 123 человека, которые были в студии. Поддержка рождает успех, поддержка — сила, это очень важно. Поэтому хочется призвать белорусов, несмотря на то, что они не голосуют, поддержать нас в Роттердаме и максимально послать положительные флюиды.

Светлана СУХАРКО

Белта

Фото из архива героев