Напомним, 2 апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской районной больницы были доставлены 39 жителей поселка Коммунар. Все они являлись контактами первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР №4, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом SARS/2019-nCoV.

Как рассказал нам главный государственный санитарный врач Буда-Кошелевского района – главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Валентин Комешко, 4 апреля 29 человек были отправлены по домам. Коронавирус у них не подтвердился. Несмотря на отрицательные результаты, они продолжат карантин дома. За ними установлено медицинское наблюдение.

Мальчик, который контактировал с заболевшими COVID-19 тренерами гомельской спортшколы, находится в Гомельской областной инфекционной больнице. У него подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Медики его состояние оценивают как хорошее. Родители мальчика, ближайшие родственники и дети, близко контактировавшие со школьником, пока находятся под наблюдением в инфекционном отделении Буда-Кошелевской больницы. Их диагноз не подтвержден, но в соответствии с рекомендациями Минздрава, они пробудут под наблюдением врачей.

О состоянии коммунаровцев, госпитализированных в Буда-Кошелевскую больницу, рассказала врач-инфекционист Ольга Маханова:

— В настоящее время наше отделение обеспечено всеми средствами защиты для наших сотрудников, дезинфектантами, антисептиками и лекарственными препаратами. Работаем в обычном режиме. На сегодняшний день зарезервировано 60 коек: 20 — в инфекционном отделении и 40 — в акушерско-гинекологическом. Если понадобится, есть дополнительные резервы. Паники среди пациентов нет. Разве что детки скучают без родителей.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото предоставлено Ольгой Махановой.