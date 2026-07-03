– Сегодня мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День Независимости Республики Беларусь. Праздник, который является символом национальной гордости и памяти для каждого из нас, – открывая памятное мероприятие, обратился к жителям Будакошелевщины председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль. – Мы никогда не забудем, какой ценой достались нам свобода и независимость. Десятки наций мира добыли свою независимость с оружием в руках, пройдя через долгие годы национально-освободительной войны. К счастью, наше государство – Республика Беларусь – образовалось мирно, без крови, войн и революций. В этом есть историческая справедливость, потому что свою цену – страшную цену, измеренную в человеческих жизнях, – мы заплатили на полвека раньше, в годы Великой Отечественной войны.

Наши деды и прадеды сокрушили жестокого врага на фронтах, самоотверженно трудились в тылу, а затем по крупицам восстанавливали разрушенную страну. Мы выражаем глубочайшее почтение подвигу ветеранов, чтим память павших героев, отдавших жизнь за свободу нашей Родины. Именно благодаря поколению победителей сегодня мы живем под мирным небом, можем мечтать, творить, развиваться и строить планы на будущее. Тогда мы добыли свободу не только для себя, но и для всей Европы. Победа в той войне радикально изменила весь мир, придала ему новое качество.

Ведь это было не просто военное столкновение разных народов и стран. Смысл мировой битвы с нацизмом гораздо глубже, мощнее. Впервые в человеческой истории зло не скрывало своего облика. Самые темные первобытные инстинкты были провозглашены доблестью. Слепое преклонение перед силой, беспрекословное подчинение, ненависть к культуре и интеллекту – вот что должно было стать моралью нового арийского порядка.

Человечеству указали дорогу к рабству. Зло рвалось к мировому господству, не стесняясь и не пряча себя. Это был переломный момент не только мировой, но и нашей национальной истории. Здесь речь шла уже не о государственности. Вопрос был ужасен в своей простоте: выживут ли белорусы физически? Или навеки сгинут без следа в бесчисленных «вогненных вёсках»? И мы выжили, выстояли и победили.

Поэтому День Независимости – это еще и дань героизму и стойкости белорусского народа, его самоотверженной борьбе, памяти о подвиге тех, кто защищал нашу Родину и восстанавливал ее из руин, тех, кто заложил фундамент будущего благополучия страны. Сегодня наша республика уверенно движется вперед. Беларусь состоялась как суверенное и независимое государство, достигла значительных успехов в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, науке. Благодаря сплоченности нашего народа, мудрой политике государства и преемственности поколений Беларусь остается островком стабильности, созидания и уважения к своей истории.

В этот особый день мы стараемся еще глубже осмыслить пройденный путь и осознать, что святой долг каждого из нас – внести свой посильный вклад в дальнейшее процветание родной земли. И мы просто обязаны беречь сплоченность общества и безопасность страны. Всеми силами препятствовать любым проявлениям экстремизма и насилия. Для этого есть только один путь: настраивать себя и своих детей на созидательный труд и хорошо помнить уроки истории. Ведь она учит: обрести суверенитет мало, надо уметь его защитить, отстоять, сберечь! Так, как защищали Родину наши героические предки.

Мы не имеем права останавливаться на достигнутом. Уже сегодня мы закладываем фундамент нашего завтра, развиваем проекты, которые позволят нам быть сильными и успешными в стремительно меняющемся мире. Наш долг – передать молодому поколению чувство гордости за славных белорусов, которые в трудный час доказали, что достойны этой страны и этой независимости.

Глава района пожелал жителям и гостям города крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде во имя будущих поколений, мира и согласия в семьях и нашем общем доме – Беларуси.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили венки и цветы к могилам воинов-освободителей.