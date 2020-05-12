Ежегодная международная акция «Ночь музеев» впервые в Беларуси пройдет в онлайн-формате 16 мая. Специально к этому событию Национальный исторический музей и команда рок-фолк-оперы «Чарадзей» адаптировали музыкальный спектакль для показа в прямом эфире, сообщили БЕЛТА в музее.

«Отдельные номера из рок-фолк-оперы «Чарадзей» прозвучат в акустическом исполнении. Роль главной героини в спектакле — богини Мары — досталась солистке группы «У нескладовае» Екатерине Потюс. По сюжету она отправляется на поиски Всеслава Чародея, которого сыграет солист ансамбля «Купалінка» Владимир Степанков», — рассказали в музее.

Прямой эфир будет доступен в 21.00 бесплатно для всех желающих в любой точке мира. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю стать участником первой в Беларуси «Ночи музеев» в онлайн-формате и увидеть с разных ракурсов все, что происходит в выставочных залах.

Рок-фолк-оперу «Чарадзей» написал белорусский композитор, сценарист и продюсер Роман Орлов по мотивам летописных источников, в которых упоминается легендарный полоцкий князь Всеслав Чародей. Премьера состоялась в 2016 году в Белгосфилармонии, затем спектакль был показан около десяти раз на других сценических площадках и в разных версиях.

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