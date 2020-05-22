Балет Большого театра Беларуси «Болеро» на музыку Мориса Равеля можно увидеть с сегодняшнего дня онлайн. Его трансляция осуществляется в сообществе #ЗОЛОТОЙФОНДБТ официальной страницы Главной дирекции фондовых материалов БТРК «Белтелерадиофонд» в «ВКонтакте» и Facebook. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

Одноактный балет «Болеро» был поставлен Валентином Елизарьевым в 1984 году. Дирижер-постановщик — Ярослав Вощак, сценография Эрнста Гейдебрехта.

Темой своего спектакля балетмейстер определил духовное противостояние жестокости и насилию, несгибаемое мужество перед лицом надвигающейся катастрофы. Балет был посвящен испанским антифашистам и борцам с фашизмом во всем мире. «Динамичные позы, сложные дуэтные поддержки, стремительные прыжки — весь мощный пластический рисунок отражает пафос сражения, энергию борьбы. В танце артистов переданы нежность и страдания, внутренний протест и готовность погибнуть, но не покориться», — отмечала после премьеры балетный критик Татьяна Мушинская. В спектакле всего двое солистов — Юноша и Девушка. В их образах хореограф воплотил все величие и трагизм борцов за свободу. Необычайно сильное впечатление производит синтез экспрессивного танца и сценографии, в которую вошли образы знаменитой «Герники» Пабло Пикассо.

Партию Девушки в разные годы исполняли Инесса Душкевич, Натэлла Дадишкилиани, Татьяна Шеметовец, Марина Вежновец, Екатерина Борченко, Ирина Еромкина, Анна Фокина, Татьяна Уласень, Елена Шкатуло, Анна Гуринович. Партию Юноши — Юрий Троян, Владимир Иванов, Владимир Комков, Александр Курков, Юрий Раукуть, Руслан Минин, Игорь Седько, Антон Кравченко, Егор Азаркевич, Игорь Артамонов, Юрий Ковалев, Иван Савенков.

Запись спектакля осуществлена Белорусским телевидением в 1985 году. Исполнители: Татьяна Шеметовец (Девушка), Владимир Иванов (Юноша) и артисты балета.