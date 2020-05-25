Беларусь как председатель в Евразийском экономическом союзе демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис. Об этом в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» рассказал член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, сообщает БЕЛТА.

«Беларусь как председатель в Евразийском экономическом союзе демонстрирует хороший пример того, как нужно встречать кризис. На сегодняшний день у Беларуси минимальные потери, практически не остановлена ни одна отрасль экономики. И те меры, которые Беларусь предпринимает как в рамках национальной экономики, так и инициатив для ЕАЭС, дают четкую перспективу выхода из кризиса. Это прежде всего наращивание инвестиций в совместное производство, использование наших конкурентных преимуществ», — сказал Сергей Глазьев.

Он напомнил, что собранное по инициативе Президента Беларуси совещание глав государств ЕАЭС, которое проходило в середине апреля, приняло декларацию, и уже одобрена развернутая система мер. Она включает в себя как краткосрочные задачи, так и задачи среднесрочного плана по развертыванию совместных программ, стимулированию экономического роста для скорейшего преодоления последствий пандемии коронавируса.

Белта