Белорусские предприятия полностью обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Беларусь достигла наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием среди стран ЕАЭС — 96%. Далее следуют Россия (89%), Казахстан (83%), Кыргызстан (81%) и Армения (71%). «В Беларуси в полной мере обеспечивается потребность внутреннего рынка в продуктах переработки из молока и мяса за счет собственного производства. Организации мясной и молочной промышленности выпускают продукты в широком ассортименте, их качество не уступает импортным аналогам. Уровень самообеспечения составляет по мясу и мясным продуктам 135,2%, по молокопродуктам — 235,1%», — сказали в пресс-службе.

Организации системы Минсельхозпрода за январь — апрель обеспечили рост объемов переработки животноводческого сырья: молока — на 6%, скота — на 9,6%. Объемы производства сыров увеличены на 10,2%, сливочного масла — на 3,2%, цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир, йогурт, творог и др.) — на 6%, молочных консервов — на 28,5%, мяса и субпродуктов — на 9,4%, в том числе говядины — на 9,5%, свинины — на 9,6%, мясных консервов — на 9,4%. При необходимости есть возможность увеличить выпуск консервированной продукции в два раза.

Деятельность перерабатывающих предприятий обеспечивает переработку животноводческого сырья в полном объеме, имеются резервы незадействованных производственных мощностей по выпуску продукции. Поставки торговым организациям ведутся на основании заключенных договоров в соответствии с их заявками. За январь — апрель темп роста реализации продукции белорусским рыночным потребителям составил по мясу и мясопродуктам 104%, колбасным изделиям — 100%, мясным консервам — 128%, животному маслу — 108% и цельномолочной продукции — 101%.

На складах перерабатывающих организаций поддерживается достаточный запас основных видов продовольствия: мяса (говядины, свинины), мясных и молочных консервов, животного масла.

Белта