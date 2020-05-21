Белорусские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на международном турнире по шашкам среди юношей и девушек 2004 года рождения и младше, который прошел 17-20 мая онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации шашек.

На турнире среди девушек белоруска Виктория Николаева завоевала серебряную медаль, набрав 39 баллов. Ее партнерша по команде Дарья Никифорова поднялась на третью ступень пьедестала почета (35 очков).

Награда высшей пробы на счету спортсменки из Нидерландов Лизы Шольтенс (43 балла).

Среди белорусских парней лучший результат на соревнованиях показал Георгий Выдерко, заняв седьмое место.

Всего участие в турнире приняли 50 спортсменов из Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Эстонии и Беларуси.

Белта