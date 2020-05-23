«Авангард» запускает новый проект, в котором будет знакомить с уникальными местами Будакошелевщины, и приглашает к сотрудничеству всех, кому есть что рассказать и показать. Если у вас есть интересные факты, фото- и видеоматериалы, относящиеся к Буда-Кошелевскому району, вы можете поделиться ими с нами. Материалы присылайте на почту avangard.gazeta31@budakosh.by или в социальные группы, а можно звонить по телефону 2-11-44.

А откроет проект, пожалуй, одно из самых удивительных мест Будакошелевщины – лесные овраги в Чернянском лесничестве. Расположены они сразу за питомником, недалеко от площадки для отдыха, заботливо обустроенной лесоводами.

Территория протяженностью около километра рассечена оврагами разной глубины и примерно одинаковой длины. Всего их 20. Местные называют это место «Карабішча». Кто дал такое название, откуда взялись овраги – загадка. Правда, на этот счет у лесничего Николая Сидоренко есть своя версия.

– Я работаю в Чернянском лесничестве уже 15 лет. Места, конечно, здесь живописнейшие. А овраги, на которые я сразу обратил внимание, и вовсе стоит увидеть каждому. Они создают не только поразительный контрастный эффект, но и хранят в себе много тайн. И чем больше я к ним присматриваюсь, тем больше убеждаюсь: не природа их создала – человеческих рук это дело. Здесь была древняя пристань. Сюда приходили корабли и сплавляли лес. Кстати, моя теория возникла не на пустом месте. С 1953 по 1955 год во время мелиоративных работ при распашке болотным плугом где-то на этом месте выкопали остов деревянного корабля. К сожалению, о дальнейшей судьбе находки ничего не известно. Да и вообще, край этот никто не изучал, насколько я знаю. А жаль. Много, думаю, посланий оставили нам наши далекие предки.

В пользу моей теории говорит и то, что современное русло Днепра протекает в шести километрах от Ховхло. Старожилы рассказывали, что после войны, до мелиорации, Днепр по весне разливался так, что вода подступала к самой деревне. Давно ушла отсюда вода, а место до сих пор в народе зовется «Карабішча».

Есть у меня и своя версия происхождения названия населенного пункта, которое само по себе тоже интересное. Старейшины говорят, что пошло оно от одноименной речки, протекающей по деревне. А я думаю, что Ховхло происходит от слова «хавалісь». Когда-то от Днепра до Сожа тянулись поистине буйные лесные массивы, край утопал в непролазных чащах. Пригодной для земледелия оставалась лишь центральная часть современного Буда-Кошелевского района. С тех пор немало воды утекло. Крепко досталось буда-кошелевским лесам, особенно знаменитым дубравам, во время Великой Отечественной войны. Активно вырабатывались наши леса в период строительства российского флота на Черном море. Я малость отвлекся, но продолжаю. Так вот, я думаю, что первые поселения здесь основали люди, которые хотели спрятаться, затеряться среди глухих лесов и непроходимых болот. От кого прятались? Да от кого угодно? От помещиков тех же или, как староверы, от московского патриарха Никона. Во всяком случае, могу сказать одно: ховхлянцы – люди с характером. Непростые, резкие, к ним подход найти нужно. Когда-то здесь работал лесник Михаил Иванович Подольницкий. Так он говорил, что люди в Ховхло очень отличаются характером от всех остальных. Отработав тут 15 лет, не могу с ним не согласиться, – рассказал Николай Сидоренко.

Немыми свидетелями пребывания здесь людей являются и ямы смолокуров, или буды, как их называли. В них наши далекие предки вырабатывали смолу, дёготь, выжигали поташ и древесный уголь. Николай Иванович показал нам две такие: разного диаметра и глубины, но с обязательным желобом, по которым стекали смола или дёготь. Они довольно хорошо сохранились по обе стороны питомника.

P.S.

Идут года, пролетают столетия, исчезают деревни и сёла, хутора и посёлки. Высыхают реки и озера, испокон веков существовавшие в той или иной местности. Но остаются их названия, порой невероятные на первый взгляд, но тем не менее несущие в себе ценную, нередко уникальную информацию. Думаю, это именно наш случай.

Места там действительно уникальные. Приезжайте, посмотрите. Вы не разочаруетесь.

Ирина ПАЛУБЕЦ