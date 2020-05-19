Как изменилась жизнь в Уваровичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в условиях коронавируса рассказать директор учреждения Вячеслав Ковалек.

— Конечно, коронавирус внес свои коррективы в распорядок работы нашего дома-интерната. Во-первых, как и во всех учреждениях подобного типа, мы весь обслуживающий персонал перевели на вахтовый метод работы. Работаем в две смены, каждая – по 26 человек. В течение двух недель сотрудники работают и живут здесь же. Мы постарались создать для них комфортные условия: персонал проживает в отдельных комнатах по 2 человека, не выходя за территорию интерната. При этом, в день, когда работник заступает на вахту и покидает ее, его в обязательном порядке обследуют медработники. Все сотрудники работают в защитных костюмах, масках, перчатках. К слову, средствами защиты учреждение обеспечено полностью: запаса масок и перчаток хватит еще на целый месяц, костюмами ПЧК обеспечены до 29 мая, атисептиком — до середины августа, дезсредствами — до середины июня. Кроме того, мы приобрели кварцевые переносные установки и очистители воздуха.

Состоянию здоровья проживающих в интернате инвалидов и пожилых людей уделяется самое пристальное внимание. Учитывая их возраст и наличие ряда хронических заболеваний, они относятся к категории наиболеее уязвимых к респираторным инфекциям людей. Поэтому сейчас мы организовали ежедневное дежурство врача центральной районной больницы, в том числе и в выходные дни. Трижды в день постояльцам измеряется температура. С этой целью закуплено три бесконтактных термометра. При малейших жалобах на недомогание и признаках ОРИ мы вызываем бригаду скорой помощи

В учреждении соблюдаются меры социального дистанцирования: проживающие находятся в своих комнатах, здесь же они и питаются. После каждого приема пищи комнаты обрабатываются. Сегодня все массовые мероприятия, кружковая работа, естественно, не проводятся. Временно мы ввели запрет на посещение интерната родственниками наших постояльцев. Продукты можно передать только в вакуумной упаковке, но и они проходят тщательную обработку.

Хочется надеяться, что эпидситуация с распространением коронавируса в стране и в мире в целом в ближайшее время стабилизируется, а пока я выражаю искреннюю благодарность и признательность за труд всем работникам дома-интерната и, конечно, медикам Буда-Кошелевской центральной районной больницы.