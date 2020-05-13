Виктория Азаренко – в пятерке лучших теннисисток мира последних десяти лет в рейтинге WTA-тура. Этот список составлен с учетом набранных очков, начиная с 2010 года.

Первое место занимает американка Серена Уильямс. И это при том, что больше года она пропустила из-за рождения ребенка и трижды заканчивала сезон досрочно. В тройке — также Петра Квитова и Симона Халеп. Ангелика Кербер – четвертая. Виктория Азаренко замыкает пятерку — это лучший результат среди всех теннисисток постсоветского пространства. Россиянка Светлана Кузнецова лишь двенадцатая.

ОНТ