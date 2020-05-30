В новом проекте КоАП предусмотрена балльная система наказаний за нарушения ПДД, водителей будут лишать прав после набора более 10 баллов. Такая информация размещена в ведомственной газете МВД «На страже», сообщает БЕЛТА.

Все правонарушения планируется разделять на три категории. Первая — административные проступки. Это те нарушения, за которые предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин (1 БВ сейчас — Br27). Две остальные — это значительные и грубые правонарушения. Значительными считаются те, где максимальное взыскание больше 10 базовых, грубыми — если санкцией статьи предусмотрены лишение права управления, заниматься определенными видами деятельности, административный арест, общественные работы или уголовная ответственность за повторное совершение.

За проступок на «счет» водителя запишут один балл, за значительное правонарушение — два, за грубое — три. При этом за незначительные нарушения правил начисление штрафных баллов не предусмотрено.

Впервые допущенный административный проступок не повлечет денежного взыскания — лишь начисление штрафного балла. Но набравшие шесть и более баллов за последующие выходки на дороге получат штрафы максимально возможного размера. А превысив допустимый лимит в 10 баллов и вовсе лишатся права садиться за руль сроком на 6 месяцев.

Баллы сгорают спустя год с момента вступления в силу постановления о наложении взыскания. В этом документе будет отражена и информация о сумме баллов. Штрафную историю можно будет найти и в кабинете пользователя на сайте МВД.

По словам начальника отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александра Шевченко, в распоряжении стражей порядка появятся и более эффективные инструменты воздействия на нетрезвых водителей. По-прежнему права управлять транспортом они лишаются сроком на три года. Но возрастет размер штрафа. Он будет зависеть от степени опьянения: если в крови обнаружат от 0,3 до 0,8 промилле, то заплатить придется 100 базовых величин. При концентрации более 0,8 промилле — штраф 200 базовых. Вновь сесть за руль можно будет лишь через пять лет. Такая же ответственность грозит и за отказ от прохождения медэкспертизы, и за употребление горячительных напитков после ДТП.

Обсуждаются и изменения в расположении датчиков скорости. Специалисты предлагают измерять среднюю скорость на определенных промежутках. То есть сначала проезд авто зафиксирует устройство на въезде, позже — на выезде. Такую систему планируют использовать в первую очередь рядом с детскими учреждениями и в населенных пунктах у скоростных трасс.

Камеры фотофиксации нарушений способны вычислять не только любителей быстрой езды. Они могут распознавать непристегнутых водителей, фиксировать нарушения правил стоянки и остановки, случаи непропуска пешехода. Пока автовладельцы могут не опасаться штрафов от «цифровых инспекторов». Однако в обновленном КоАП прописана возможность привлекать к ответственности и за нарушения, зарегистрированные техсредствами.

Как сообщалось, проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях были вынесены на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 мая. Подготовка поправок мотивирована поручениями Президента, данными 16 декабря 2019 года на совещании по вопросам привлечения граждан и субъектов хозяйствования к административной ответственности.