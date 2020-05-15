Врач-инфекционист Ольга Маханова о рабочих буднях, ситуации с коронавирусом и надбавках медикам.

— Со 2 апреля нам приходится работать в напряженном ритме. Мы были готовы к этому. Мы прекрасно осознавали, что работать придется в нелегких условиях. Словом, понимали всю ответственность. Сегодня в инфекционном отделении находится 12 пациентов. Хотя его мощность рассчитана на 16 человек. 4 пациента буквально на днях были выписаны и вернулись домой. Не секрет, что пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в терапии, хирургии, гинекологии. В отделениях созданы все необходимые условия для лечения данных больных.

Кстати, среди заболевших есть случаи как бессимптомного течения болезни, так и в легкой форме – в виде боли в горле, умеренного кашля, небольшой температуры. Реже встречаются сложные пациенты, у которых выявлена пневмония. Но пневмония пневмонии рознь: кто-то переносит воспаление легких в относительно легкой форме, кто-то – в тяжелой. Здесь все зависит от иммунитета и общего настроя пациента.

Что касается доплат медицинским работникам, то могу сказать конкретно о себе. За апрель я получила существенную прибавку в размере 1,5 тыс. рублей. Но дело совершенно не в деньгах. Если бы и не было этих доплат, уверена, каждый из нас работал бы, как и прежде. Более того, некоторые мои коллеги-врачи, по своему профилю не работающие с инфекционными больными, сами изъявили желание работать в отделениях с коронавирусными пациентами.

Не скажу, что мой график работы не изменился. Мы все работаем столько, сколько необходимо, и готовы прийти на помощь пациентам в любую минуту, независимо от времени суток. Огромное спасибо за поддержку семье – маме, мужу и сыну. На этот период они взяли на себя все хлопоты по дому, понимают всю ответственность, которая лежит на мне, и принимают ситуацию как данность.

Особые слова благодарности хочу выразить своим коллегам. А землякам, будакошелевцам, желаю крепкого здоровья и терпения. Мы справимся, как это было не раз. Вместе мы победим болезнь. Ни в коем случае не поддавайтесь панике, соблюдайте элементарные правила поведения в условиях коронавируса. И, если вы почувствовали недомогание, не ждите, сразу обращайтесь за медицинской помощью.

Наталья ЛОГУНОВА.

Фото Ирины ПАЛУБЕЦ.