XXX Международная специализированная выставка «Белагро-2020» переносится на 1-5 сентября 2020 года. Такая информация размещена на сайте ЗАО «МинскЭкспо», сообщает БЕЛТА.

«В связи с пандемией коронавируса проведение международных специализированных выставок «Белагро-2020», «Белферма», «Белпродукт», «Пищевая индустрия» и «Продмаш. Холод. Упак» переносится на 1-5 сентября 2020 года», — говорится в сообщении. Выставки должны были состояться 2-6 июня.

Что касается выставок «Машиностроение-2020», «Сварка и резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литметэкспо: литье и металлургия», то новый срок их проведения — с 15 по 18 сентября 2020-го.

Международные специализированные выставки «Белорусская строительная неделя» и «Белкоммунтех. Современный город» перенесли на 7-9 апреля 2021 года.