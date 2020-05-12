Пять человек стали жертвами пожара, возникшего в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ», — рассказал источник информагентства.

Пожар локализован. Его площадь составила 10 кв.м, уточнили в пресс-службе МЧС России. Здесь подтвердили, что есть погибшие, но не уточнили их количество.

Предположительной причиной пожара могло стать короткое замыкание аппарата искусственной вентиляции легких. Причины устанавливаются.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

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