16 мая спасателям поступило сообщение о пожаре бани в г. Буда-Кошелево по улице Вокзальной. В результате пожара огнем повреждены потолочное перекрытие, стены по всей площади и имущество внутри. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

За истекший период года это уже четвертый случай возгорания бани. Зачастую любители горячего пара перекаливают печь, что приводит к возгоранию деревянных конструкций, причем многие при устройстве дымохода не соблюдают разделку до потолочного перекрытия, которая должна составлять не менее 380 мм. Важно не оставлять топящуюся печь без присмотра, выносить золу и шлак из топок на расстоянии не менее 15 м от строений, использовать перед топочным отверстием печи на полу металлический лист 50х70 см.

Соблюдая эти правила, вы сохраните свою баню в целостности на долгие годы.