Табак – это самый распространенный, популярный и доступный растительный наркотик в мире, имеющий в своем химическом составе один их самых ядовитых растительный алколоидов (никотин). Разные сорта табака содержат от 0,3 до 7% никотина, который вырабатывается в корнях растений, оттуда поступает в другие части, в т.ч. листья.

Состав табачного дыма.

Одним никотином опасность табачного дыма не исчерпывается. Кроме никотина он содержит угарный газ, синильную кислоту, сероводород, аммиак и концентрат из жидких твердых продуктов горения и сухой перегонки табака, называемый табачным дегтем. И весь этот «букет» ядов поглощается курящим человеком.

Пассивное курение и его последствия.

Курящие люди ежедневно губят не только свое здоровье, но ставят под угрозу жизнь и здоровье окружающих, которые становятся пассивными курильщиками.

Вдыхание воздуха с табачным дымом называется пассивным курением. Табачный дым вреден не только для самого курильщика, но и для тех, кто находится рядом. К сожалению, пассивными курильщиками часто становятся наши дети. Вторичный дым наиболее опасен для детского организма, так как объем легких у детей меньше, двигаются они больше, в результате вдыхают больше вредных веществ на килограмм массы тела, чем взрослые за один и тот же промежуток времени. Кроме того иммунная система у детей менее развита, что повышает вероятность развития инфекционных болезней дыхательных путей.

Токсичность табачного дыма в 4,25 раз превышает токсичность выхлопных газов автомобилей. В 28 раз выше токсичности отработанного газа газовых горелок. От токсичных веществ, содержащихся в дыме, страдают практически все органы и ткани. Таким образом, надо понять, что даже пребывание некурящего в комнате с компанией курильщиков подвергает его тем же рискам, что и курящих.

Употребление табака – эпидемия, приводящая к болезням, нетрудоспособности, снижению производительности труда, увеличению инвалидности и, как следствие, преждевременной смерти. Курильщики наносят вред не только себе, но и окружающим. Большая часть населения подвергается ежедневному пассивному курению табака. Пассивное курение табака также служит причиной болезней сердца, рака легких и других тяжелых заболеваний. Воздействию табачного дыма граждане нашей страны, как правило, подвергаются в ресторанах, барах, кафе, развлекательных клубах. Но чаще всего люди сталкиваются с пассивным курением на остановках общественного транспорта, в гостях и дома. Отказ от табакокурения, по утверждению экспертов ВОЗ, является на сегодня наиболее эффективным и доступным направлением работы по снижению заболеваний, причинно связанных с потреблением табака.

Мы все в ответе за будущее наших детей, наших близких и должны сделать все возможное, чтобы защитить их жизнь и здоровье от пагубного влияния табака. Это – в наших силах!