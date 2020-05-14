В нынешнем году лидером по наращиванию производства молочной продукции в районе является филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». 25,4% – именно такого прироста валового надоя молока к аналогичному периоду прошлого года смогли добиться животноводы. Средний надой в расчете на корову за январь-апрель составил 2543 килограмма.

По словам исполняющего обязанности директора Антона Тихоновского, в хозяйстве предпринимаются все меры для того, чтобы каждый килограмм заготовленных кормов, работал на продукцию, на общий результат. Как показало время, такая практика и расчеты оправдали себя, поэтому и в дальнейшем они будут взяты на вооружение. Нельзя не отметить, что самые высокие результаты по всем показателям дают животноводы МТК «Бушевка», где в приоритете молоко только сорта экстра. С начала года здесь надоили 1454 тонны молока, а в целом по хозяйству – 1857 тонн.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

Фото из архива редакции