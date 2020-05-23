Правилами любительского рыболовства установлено, что в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского рыболовства следующие орудия и способы лова:

✓ нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики, дорожки;

✓ кружки, жерлицы, ставки, колобашки и другие аналогичные системы и оснащения;

✓ ружья и пистолеты для подводной охоты, стреляющие гарпуном с наконечником не более пяти зубьев (только при проведении подводной охоты);

✓ традиционные национальные орудия лова рыбы;

✓ сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 1х1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;

✓ багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящем пункте орудиями рыболовства;

✓ лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова;

✓ лов рыбы руками.

Рыболовам разрешается:

➢ лов в рыболовных угодьях, за исключением тех, которые предоставлены в аренду (пользование), где организовано платное любительское рыболовство, не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов;

➢ лов рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки.

Кроме того, в соответствии с Правилами запрет на лов судака установлен до 30 мая.

За нарушение требований Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства статьей 15.35 КоАП Республики Беларусь пре-дусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией запрещенных орудий лова.

Удачного лова, рыбаки!

Подготовила

Ирина ГАЛИЦКАЯ