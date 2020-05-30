Гомельские спасатели начали цикл профилактических рейдов в многоэтажном жилфонде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Во время таких рейдов работники МЧС информируют граждан об изменениях в правила пожарной безопасности и предупреждения пожаров. Спасатели Гомельской области разработали тематические материалы и при поддержке ЖЭУ размещают обучающие наклейки в местах максимального доступа — на кнопках лифтов в домах малосемейного типа и общежитиях. «Именно в таких домах ежедневно поднимаются и спускаются более сотни человек. И каждый раз, вызывая лифт, граждане будут обращать внимание на важные советы от спасателей. Кроме того, более подробную информацию о действующих правилах спасатели подготовили в виде памяток, которые оставляют в почтовых ящиках», — рассказали в управлении.

Начали рейды в областном центре. Этот курс будет продолжен во всех районах области, наклейки и памятки вскоре будут размещены по всему региону.

Как уточнили в управлении МЧС региона, новые правила в жилфонде действуют с 24 мая. В новой редакции определены обязанности всех причастных к эксплуатации и предоставлению услуг ЖКХ в жилфонде. Документ уточняет понятия ряда терминов. Установлены также требования к содержанию зданий, сооружений, помещений и территорий, эксплуатации электрооборудования, теплогенирирующих аппаратов и отопительных приборов, каминов, бытовых отопительных и отопительно-варочных печей из штучных материалов, работающих на твердом топливе.

«Так, например, недопустимо гражданам оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати или ином месте для сна, выбрасывать непотушенные сигареты, спички из окон, с балконов (лоджий) многоквартирных домов, в стволы мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории, а также пользоваться лифтом при пожаре», — отметили спасатели. За это предусмотрена ответственность.

Кроме того, согласно вновь утвержденным правилам при разведении костров минимальное расстояние от зданий и сооружений должно быть не меньше 8 м.

Ознакомиться с текстом документа можно на сайте МЧС (112.by или mchs.gov.by) в разделе «Законодательство».