Гомельский городской молодежный театр 29 мая представит премьеру спектакля «Семь снов о тебе». С учетом эпидемиологической ситуации количество билетов в зал ограничено до 50, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

«Мы серьезно думали и все же решили пригласить на премьеру зрителя. Учитывая эпидемиологическую обстановку, их количество ограничено до 50 человек», — отметила Елена Мостовенко. Для безопасности зрителей рассадят на расстоянии друг от друга. У каждого на входе проверят температуру бесконтактными термометрами. В театре регулярно проводят санитарно-гигиеническую обработку поверхностей дезсредством. Зрителей просят быть в масках.

Новый спектакль, жанр которого определен как мелодрама, — о поисках любви, одиночестве, мыслях о фатуме. «В основу постановки легла пьеса современного украинского драматурга Киры Малининой, созданная по мотивам рассказа «Глаза голубой собаки» Габриэля Гарсиа Маркеса», — рассказала директор театра. Главные герои — Он и Она. Однажды Он сказал Ей: «Глаза голубой собаки». И теперь Она пишет эти слова на стенах, надеясь, что Он увидит их. Герои каждую ночь встречаются во сне, чтобы избавиться от одиночества наяву. Они ведут диалоги о взаимоотношениях, чувствах, эмоциях, переживаниях, случайностях и предначертанности.

Для режиссера Ирины Кублицкой это будет в некотором роде дебют — первый вечерний спектакль. До этого она работала в основном с юным зрителем. Роли исполнят Валерия Лагуто и Сергей Артеменко.