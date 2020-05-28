Первые поединки полуфинальной стадии состоятся сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый из них пройдет на паркете гомельского спорткомплекса «Локомотив», где сыграют местные БЧ и ВРЗ. В четвертьфинале БЧ дважды переиграл гродненское «УВД-Динамо» (5:2 и 3:2), а ВРЗ был сильнее минского «Дорожника» (3:1 и 4:1).

В другом сегодняшнем матче оршанский «Витэн» в спорткомплексе «Олимпиец» примет действующего чемпиона страны минскую «Столицу». Оршанцы в четвертьфинале не испытали проблем в играх со светлогорским ЦКК (3:0 и 7:0), а минчане одолели «Борисов-900» (4:1 и 3:3).

Ответные полуфинальные серии до двух побед одной из команд состоятся 31 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

Белта