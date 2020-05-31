Овен. Благоприятная неделя для покупки модной одежды и ювелирных украшений. Также подходит для урегулирования отношений с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями. Не лучшее время для гостей.

Телец. Удачный период для того, чтобы посетить салон красоты: изменить прическу или как-то преобразить свой облик. Вы сможете более энергично работать, не чувствуя при этом усталости. Однако лучше не выяснять отношения с партнером.

Близнецы. Неделя подходит для общения с друзьями, совместной работы в группе единомышленников. Не торопитесь расставаться со своими деньгами: это неподходящий период для совершения крупных покупок.

Рак. Серьезно обдумайте планы на будущее, а затем приступайте к их реализации. Расширяйте свой кругозор, старайтесь приобретать знания, которые впоследствии пригодятся вам в жизни. Те, кто в поисках работы, смогут найти подходящую вакансию.

Лев. Благоприятное время для выступлений на публике, участия в конкурсах, подготовки презентаций и проведения совещаний. Вторая половина недели может быть связана с активным использованием интернета. Возможно, вас увлечет обсуждение какой-либо темы или вы познакомитесь с интересным человеком.

Дева. Удачный период для учебы, сдачи экзаменов и зачетов. На конец недели лучше не планировать проведение встреч, а также поездки. Потребуется настойчивость и решительность для достижения своих целей.

Весы. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, желательно усиленно заняться лечебно-профилактическими процедурами. Также в эти дни можно начать избавляться от вредных привычек: шансы на успех весьма велики.

Скорпион. Те, кто состоит в браке, могут почувствовать, что романтические чувства обретают второе дыхание. Отношения будут наполнены заботой, нежностью и любовью. Удачное время для помолвки, проведения свадебных торжеств.

Стрелец. У вас появится желание, а также возможность сделать свой дом более комфортным. Уделите особое внимание воспитанию детей. В романтических отношениях возможны приятные сюрпризы. Постарайтесь удивить партнера чем-то необычным.

Козерог. На этой неделе возможны свидания. Также подходящее время для учебы, занятий хобби. Обязательно уделите внимание здоровью. В этот период желательно ежедневно проводить небольшую гимнастику для поддержания тонуса.

Водолей. Отношения с родственниками будут складываться великолепно. Может возникнуть желание изменить что-то в доме, чтобы условия жизни стали еще более комфортными, а обстановка – уютной. Романтические отношения полны приятных сюрпризов.

Рыбы. Вас ожидают поездки и общение с друзьями. Удачное время и для новых знакомств. Окружающие будут настроены доброжелательно и помогут в любом интересующем вас вопросе. Уделите внимание близким родственникам: возможно, они как никогда сейчас нуждаются в вашей поддержке.

Источник: http://gp.by