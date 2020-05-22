В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество продлило возможность осмотров объектов оценки по видеосвязи в режиме онлайн до 1 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Во время такого осмотра оценщику необходимо делать фотографии (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид). «Они должны быть сделаны в том количестве и качестве, которые позволят однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов) и месторасположение», — отметили в комитете.

В дальнейшем эти фотографии будут включены исполнителем в качестве приложений в отчет, составленный по результатам независимой оценки.

Белта