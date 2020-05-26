Вся проверенная одежда в магазинах низких цен Гомельской области была с нарушениями установленных требований. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Юлия Мачулина.

В Гомельской области работает порядка 30 магазинов, реализующих товары легкой промышленности по низким ценам. «Здесь всегда многолюдно. Покупатели уверены, что тут можно приобрести качественный товар за небольшие деньги. Однако инспекторы на системной основе выявляют одни и те же нарушения», — рассказала Юлия Мачулина.

С 2019 года сотрудники инспекции провели более 150 контрольно-надзорных мероприятий в таких магазинах. Выявлено 1221 наименование с нарушениями — это 100% проверенной продукции.

В числе основных нарушений — отсутствие документов о подтверждении соответствия товаров, обезличенность продукции. Зачастую нет информации о производителе, стране-изготовителе, наименовании продукции, составе ткани, виде материала верха, подкладки и подошвы (для обуви), нет символов по уходу за изделием.

Не выдержали испытаний по требованиям безопасности и маркировке отобранные образцы взрослой и детской одежды, предметы домашнего обихода. Так, например, возникли вопросы по детской куртке с маркировкой Skorpian (Китай). Одежда не соответствовала требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Показатель «воздухопроницаемость» для подкладки куртки был в 70 раз ниже нормы.

Детские шорты марки Bonu (Узбекистан) привлекали натуральностью состава: 92% хлопок, 8% лайкра. Фактически оказалось 92% полиэстера и 8% лайкры. Показатель безопасности «гигроскопичность» вдвое превышал норму.

В маркировке брюк для дошкольников ООО «Радуга детства» (Россия) указана недостоверная информация о виде и доле натурального и химического сырья. Не соответствовал норме и показатель «воздухопроницаемость». Такие же нарушения установлены и в другой продукции этого производителя — детских брюках, джемпере.

В женской куртке модели fashion stil (Китай) показатель «воздухопроницаемость» подкладки был в 15 раз ниже нормы.

В составе женских брюк с маркировкой MOSSMORE (Китай) по результатам исследования оказалось 91,7% полиэстера, хоть изготовитель указал 65% хлопка и только 35% полиэстера.

Для привлечения покупателя в маркировке зачастую указывают большую долю натурального сырья. Это касается как одежды, так и постельного белья. К примеру, в составе простыни марки ZeFly китайского производства по сведениям изготовителя 60% хлопка и 40% полиэстера. Фактически на 100% это полиэстер. Ниже нормы был и показатель «гигроскопичность».

«Подобные факты говорят сами за себя. К сожалению, введение потребителя в заблуждение относительно качества товара в таких магазинах имеет систематический характер», — подчеркнули в региональной инспекции Госстандарта. Несоответствующая продукция изъята из обращения.

Специалисты рекомендуют перед покупкой изучить Реестр запрещенной продукции на сайте Госстандарта. В настоящее время в него включено порядка 2,8 тыс. наименований потенциально опасных товаров.

Белта