Два бассейна планируют открыть после реконструкции в Гомеле этим летом. Об этом сообщил журналистам начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.

Бассейн специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №7 Гомеля сейчас напоминает большую стройплощадку. Его реконструкция стремительно преодолела медиумную отметку.

В 2018 году при обследовании бассейна обнаружили нарушения конструктивных элементов. Его закрыли. «Власти области понимали, что этот объект очень необходим для гомельчан. В 2019 году было принято решение о производстве проектно-сметной документации на его реконструкцию, а в 2020-м из областного бюджета были выделены средства на выполнение работ в полном объеме», — рассказал Павел Старосветский.

Капитальный ремонт бассейна предусматривает замену перекрытий, вентиляционной системы и плитки чаши. Обновят также трибуны. «На выходе получим объект, соответствующий всем санитарным нормам и требованиям, а также с высоким уровнем качества как для тренировочного процесса, так и предоставления услуг населению», — уточнил начальник управления спорта и туризма области.

Пропускная способность бассейна с учетом учебно-тренировочных групп — около 500 человек в сутки. Для спортсменов и любителей плавания будет доступна стандартная чаша на шесть 25-метровых дорожек.

С 1978 года эта база стала alma mater для многих выдающихся спортсменов, которыми гордится школа. Здесь тренировался титулованный спортсмен, участник Олимпиад 2012 и 2016 годов, пловец Евгений Цуркин.

Объект включает также зал для игровых видов спорта 20 м на 40 м, на территории СДЮШР — стадион, где тренируются спортивные команды. Он значим не только для Новобелицкого района Гомеля, но и для всего областного центра.

Для прораба СУ-117 ОАО «Гомельпромстрой» Дмитрия Бардона это особенный объект. Еще в детстве он участвовал здесь в соревнованиях. Теперь помогает обновлять базу для новых поколений чемпионов. «Все монтажные работы практически завершены. Самая серьезная и сложная — замена перекрытий кровли — выполнена на 90%. Заканчиваем демонтаж кровли, которую параллельно сразу же и восстанавливаем. На следующей неделе приступаем к внутренним отделочным работам. Объем еще достаточный, но будем стараться выполнить все в срок», — заверил он. На объекте работает 36 человек, с началом отделочных работ их число увеличится до 80.

Открыть объект планируется в торжественной обстановке 1 августа.

В плане восстановления бассейнов 2020 год в спортотрасли региона называют прорывным. Этим летом будет готов принять посетителей и бассейн спорткомплекса на ул.Портовой в Гомеле. «Это самая лучшая учебно-тренировочная база в Гомельской области. Аналогов ей в регионе нет. Она предназначена не только для спортсменов высшего звена по восьми видам спорта, но и для населения», — подчеркнул Павел Старосветский. Учебно-тренировочная база станет подарком для гомельчан ко Дню Независимости.

«На спортивных базах школ проводятся учебно-тренировочные занятия и платные физкультурно-оздоровительные услуги для всех желающих. Мы понимаем, что занятия спортом и здоровый образ жизни — это здоровая нация», — отметил начальник управления спорта и туризма.