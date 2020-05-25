XXI Международная выставка «Весна в Гомеле» открылась сегодня в новом формате — виртуальном. Программа включает деловые переговоры, праздник ремесленников и гастрофест, сообщила журналистам генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году «Весна в Гомеле» проходит на сайте vesna.ccigomel.by. До 10 июня эта площадка станет пересечением экономических интересов потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей из разных стран. Так, на сегодня интерес к ней проявили более 200 участников из 12 стран мира, среди которых Россия, Казахстан, Молдова, Словакия, Сербия, Грузия, Германия, Индия, Литва.

Марина Филонова подчеркнула важность международного сотрудничества. И в этом плане есть продвижение. Приглашение на «Весну в Гомеле» приняли представители 13 торгово-промышленных палат, шести свободных экономических зон разных стран. В этом году подключились новые компании, которые сотрудничают с Гомельским отделением БелТПП, однако на выставке впервые.

Особо отметила Марина Филонова Индийскую палату международного бизнеса, представители которой присоединились к мероприятию. Гомельская делегация подписала соглашение и сотрудничестве с индийскими коллегами во время саммита партнерства в штате Махараштра. В числе новых участников мероприятия — представители Хозяйственной палаты Хорватии (Загребской торговой палаты).

Виртуальная версия выставки включает три основные площадки. «Деловая Весна» предлагает вебинары, презентации продукции и услуг предприятий, В2В переговоры онлайн. «Вкусная Весна» презентует рестораны, кафе, бары и розничную торговлю. А «Гомельская Весна» стала местом творчества, где представляют свои работы ремесленники.

Одна из крупнейших площадок — «Деловая Весна». Здесь зарегистрировались более ста участников, представлены более десяти отраслей. «Старались разместить участников по отраслевому принципу, чтобы им было проще собирать партнеров. Это предприятия разных сфер, банковские, страховые и юридические компании, которые вышли с нами на связь. К сожалению, многие иностранные компании до конца мая не работают. Тем не менее с некоторыми мы поддерживаем контакт. Надеемся, что они подключатся к нам в июне», — сказала Марина Филонова.

На сайте выставки представлены визитки, рекламные и коммерческие предложения предприятий и бизнеса. В пару кликов участники могут найти контакты, предложения, выходы на сайт, на службы маркетинга и руководство потенциальных партнеров.

Сегодня поступили предложения по организации переговоров с российскими и украинскими компаниями. «И те, и другие заявили о своем интересе, хотят себя презентовать нашей аудитории. Есть такие же предложения и с нашей стороны. Будем организовывать встречи онлайн для продвижения наших компаний. Чтобы прощупать те направления, которые сейчас актуальны, не мешает видеоформат. Он как раз дает возможность создать визуал, картинку», — заметила Марина Филонова. В Гомельском отделении БелТПП видят эффективность работы электронной площадки и уверены, что это только начало.

Каждый раз в мае во время международной выставки в лучших ресторанах города шеф-повара создают для своих гостей гастрономическую визитную карточку. Решили продолжить традицию и этой весной. Организаторы не скрывают: перевести в онлайн-формат эту сферу непросто. «Таким образом мы решили поддержать организации общепита. Ведь они стали первыми, кто пострадал в сложившейся эпидемиологической ситуации. У нас есть очень интересные кафе и рестораны, которые мы можем порекомендовать нашим иностранным партнерам и гостям. И мы дали им возможность на нашей площадке бесплатно прорекламировать себя», — рассказала Марина Филонова.

Эта площадка не обойдется без интересных и полезных встреч. Так, завтра состоится вебинар «Трансформации ресторанного бизнеса: как индустрия выживает в период пандемии». Опытом поделится представитель испанского ресторанного бизнеса.

Такой же подход и к ремесленникам. Более 70 мастеров уже разместили свои предложения.

Выставка проходит в интерактивном режиме, ежедневно к ней подключаются новые участники, дополняется программа мероприятий, информация постоянно обновляется.

За 20 лет существования выставка «Весна в Гомеле» стала визитной карточкой Гомельской области, самым значимым событием региона, в котором участвуют власти области и города, члены правительства, руководители дипломатических миссий, торгово-промышленных палат и представители бизнеса. В 2019 году на площади более 5 тыс. кв.м была представлена продукция 300 белорусских и иностранных компаний.

По традиции мероприятие организует Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и горисполкома.