Всемирный день здорового пищеварения, который ежегодно отмечается 29 мая, заставляет вспомнить давнюю истину: мы – то, что мы едим. Какие продукты должны обязательно присутствовать в рационе человека для здорового пищеварения, читателям interfax.by напомнила диетолог Марта Марудова.

Пробиотики

К пробиотикам принято относить в первую очередь все кисломолочные продукты, а также квашеную капусту. Хорошо известно, что они благоприятно влияют на микробиоту – состав микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике и являются защитным барьером организма и оплотом иммунитета. Особая польза лактокислых и молочнокислых бактерий хорошо известна диетологам, гастроэнтерологам и всем, кто интересуется вопросами действительно здорового питания.

Пребиотики

Пребиотики – это те продукты, которые содержат клетчатку: овощи, зелень, фрукты. Ежедневно рекомендуется употреблять не менее 500 гр свежих овощей и фруктов в день. Долю фруктов стоит сократить, если помимо здоровья, перед человеком также стоит проблема лишнего веса.

Вода

Для слаженной работы желудочно-кишечного тракта, очень нужна вода. Оптимальное количество воды для человека в сутки рассчитывается по формуле 30 мл на 1 кг веса.

В случае, если присутствуют заболевания, требующие ограничения приема жидкости, норму потребления воды должен определить лечащий врач.

Полезные жиры

Для здорового пищеварения жиры важны не меньше, чем свежие овощи или вода. Только не любые жиры, а полезные. Достаточное количество полезных жиров содержат авокадо, орехи, жирная рыба, различные масла. Такие жиры хорошо усваиваются и помогают лучшему всасыванию ряда полезных витаминов и важных веществ – например, таких как витамин D.

Единственное «но»: дозировать употребление жиров необходимо тем, кто страдает ожирением и имеет проблемы с лишним весом.

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