Желание улучшить свое благосостояние за счет других отдельные наши сограждане еще не до конца изжили в себе. Порой возможность легкой наживы притупляет в их сознании мысль, что найденная вещь не столько улучшает их благосостояние, сколько нанесла ущерб тому, кто ее потерял.

В 2019 году произошел случай на улице Школьной д. Морозовичи. Житель райцентра оставил на остановочном пункте микрофон, про оставленную ценную вещь вспомнил через час. Прибыв на остановочный пункт обнаружил пропажу микрофона. Но благодаря оперативному вмешательству сотрудников ОВД был изобличен житель

г. Гомеля, который посчитал оставленную без присмотра ценность своей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.

В 2020 году жительница Буда-Кошелевского района находясь в магазине «одежда», расположенном по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, д. 6, посчитала оставленный без присмотра в примерочной мобильный телефон марки «HOHOR 101» своим. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь.

Заместитель начальника ОВД Андрей Сергеевич Шейман предупреждает: присвоение найденных вещей — это не безвинный поступок. Зачастую он влечет за собой уголовную ответственность по ст. 205 УК Республики Беларусь. Санкция данной статьи предусматривает для злоумышленника не только штраф, но и арест, исправительные работы, а также ограничения свободы и даже лишение свободы на срок до 3-х лет.

Всякая ценная найденная вещь, является чей-то собственностью и при её находке необходимо сообщить в ОВД по телефону 102 либо 21249.

Заместитель начальника РОВД

по ИР и КО,

А.С. Шейман