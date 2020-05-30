В Гомельском городском отделе СК расследуют дело об убийстве 59-летней горожанки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

По данным следствия, 43-летний мужчина познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. При дистанционном общении договорился с ней о встрече. «Во время второго свидания после совместного распития спиртного между ними произошел конфликт, во время которого гость задушил хозяйку квартиры. Обвиняемый похитил деньги из кошелька убитой и скрылся», — уточняется в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Следователи полагают, что от противоправных действий мужчины могли пострадать и другие жительницы Беларуси. Обладающих какой-либо информацией по подобным фактам просят сообщить по телефонам: (80232) 59-57-21, (8029) 843-35-80.