С наступлением весны мы всегда вспоминаем фразу из стихотворения Ф.Тютчева: «Люблю грозу в начале мая»… Для изучения этого явления, еще с середины XVIII века учеными из разных стран проводились эксперименты с целью познания электрической природы молнии.

Совершенствуясь, эти эксперименты послужили открытию и быстрой популяризации громоотводов. На сегодняшний день, новейшие разработки систем молниещиты позволяют надежно защитить жилые и промышленные здания и сооружения от разрушительного воздействия молнии.

Чтобы устройства молниезащиты выполняли свою функцию, их необходимо грамотного спроектировать и качественно смонтировать. Результатом правильно выполненного заземления является вывод полученного электрического заряда в землю.

Помимо правильного монтажа, важным условием, обеспечивающим безопасную и надежную эксплуатацию, являются профилактические работы. Техническое обслуживание систем молниезащиты позволяет убедиться, что все компоненты (молниеприемники, токоотводы и заземлители) находятся в хорошем состоянии и могут выполнять свои функции. Проверку необходимо осуществлять периодически через определенные промежутки времени.

Осмотр молниеотводов рекомендуется производить ежегодно. Лучше всего это делать перед началом периода гроз – весной.

Визуальные осмотры видимой части заземляющих устройств проводят не реже 1 раза в 6 месяцев. При осмотре оценивается состояние контактных соединений, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.

В местах наиболее подверженных коррозии, должны проводиться осмотры с выборочным вскрытием грунта – не реже 1 раза в 12 лет. При вскрытии грунта необходимо дать инструментальную оценку состояния заземлителей и степени коррозии контактных соединений. В случае разрушения более 50 % сечения – производят замену элементов.

Периодически через 2-3 года рекомендуется разобрать все места соединений, проверить контакты и крепежные элементы. При этом важно, что бы токоотвод был надежно соединен с молниеприемником, так как даже небольшой зазор в соединении приводит к более активному появлению коррозии. Если есть поврежденные элементы – их необходимо заменить.

Для определения технического состояния заземляющего устройства проводятся электрофизические измерения в соответствии с ТКП 181. При отклонении параметров от нормативных значений должны приниматься меры по устранению несоответствий. Результаты измерений оформляются протоколами.

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство заводят паспорт, который содержит:

исполнительную схему устройства с привязкой к капитальному сооружению;

связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;

дату ввода в эксплуатацию;

основные параметры заземлителей (материал, профиль, размеры);

величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства;

удельное сопротивление грунта;

данные по степени коррозии искусственных заземлителей;

данные по сопротивлению металлосвязи с заземляющим устройством;

ведомость осмотров и выявленных дефектов, а также информацию по их устранению.

Таким образом, выполняя в начале весны необходимые осмотры и обслуживание всех компонентов молниезащиты зданий, сооружений, инженерных коммуникаций – грозовое небо будет безопасным.

Старший госинспектор Мозырского отдела

Гомельского областного управления Госпромнадзора, Юлия Вашурина