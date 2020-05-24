На днях в редакцию обратилась директор Неговской школы Наталья Дралова с просьбой рассказать о добром поступке семиклассницы

Маши Барановой.





Однажды семья Барановых из Неговки возвращалась на автомобиле домой: работали в поле на своем сельхозучастке. На обочину дороги выбежал щенок. Остановились – увидели второго щенка, беспомощного, с окровавленной лапкой. Маше недолго пришлось уговаривать маму, Ольгу Алексеевну, забрать малышей домой. Тут же начали оказывать первую помощь Соне (так окрестили щенка): обработали рану, наложили повязку. Так продолжалось несколько дней. И Соня быстро пошла на поправку. Но от укуса клеща щенку вновь стало хуже. Маша с мамой обратились за помощью к гомельским волонтерам. После переговоров волонтеры забрали Соню в приют, продолжили лечение уже там. Мама и дочь ежедневно поддерживали связь и узнавали о ее состоянии. Кстати, волонтеры отметили, что лечение Барановы проводили грамотно и, если бы не их своевременное вмешательство, сложно было бы предугадать, какая судьба ждала щенка.

Сейчас Соня выросла, прекрасно передвигается на трех лапах, живет в новой семье, где ее по-настоящему любят. А Маше волонтеры до сих пор пересылают фотографии из новой, счастливой жизни ее подопечной. Кстати, второго щенка Маша отдала своей подруге.

Семья у Барановых, как отметила сама девочка, большая: мама, папа, три дочки, сыночек, восемь котов и две собаки. Количество домашних животных красноречивее любых слов говорит о том, что Барановы любят, заботятся о животных и прививают эти чувства своим детям с самого детства. Неслучайно Маша является членом школьного волонтерского отряда «Забота», где ребята оказывают всяческую помощь нуждающимся.

Главное, в словах Маши сов-сем не чувствуется какого-то бахвальства, хвастовства. Наоборот, с детской непосредственностью и радостью девчушка поделилась этой историей спасения.

Как вы понимаете, уважаемые читатели, наша статья – скорее не о спасении бездомного животного, а о том, что Маша растет настоящим человеком: добрым, отзывчивым. Ведь у девочки был не просто сиюминутный порыв помочь щенку, но и огромная ответственность за его здоровье и дальнейшую судьбу. А довести начатое дело до конца, согласитесь, порой у нас, взрослых, не всегда получается.

Маша мечтает стать ветеринаром и лечить животных. На вопрос, как бы ты поступила, если бы вновь попала в такую ситуацию, не раздумывая, ответила, что повторила бы этот путь тысячу раз. «Не быть бессердечным, не пройти мимо, помочь бездомному животному, если оно попало в беду» – и эти прописные истины из уст ребенка кажутся уже совсем не такими простыми.

Наталья НИКОЛАЕВА

Фото Ирины Палубец