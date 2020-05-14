На сегодняшний день социальными работниками, специалистами отделений дневного пребывания для инвалидов, социальной адаптации и реабилитации и дневного пребывания для граждан пожилого возраста уже выполнено более 130 заявок от одиноких, одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов.

Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией наиболее уязвимых категорий населения, им организуется доставка на дом продуктов питания и лекарственных средств. Как отметили в территориальном центре социального обслуживания населения, заявки поступают из разных уголков Будакошелевщины. Данная услуга может оказываться как разово, так и на постоянной основе на весь период действия рекомендаций Министерства здравоохранения по ограничению посещений общественных мест в период заболеваемости COVID-19.

К слову, практически все заявки выполняются в день их поступления. В целях безопасности соцработники, занятые доставкой продуктов питания и товаров первой необходимости, пользуются масками, перчатками и антисептическими средствами. Помощь социальной службе оказывают районная организация Белорусского общества Красного Креста, районный комитет общественного объединения «БРСМ».

Напоминаем, что оставить заявку на доставку товаров первой необходимости можно, обратившись в ТЦСОН по телефону 7-67-10 с 9.00 до 18.00. ежедневно, включая выходные и праздничные дни.

Светлана МЕДВЕДЕВА

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