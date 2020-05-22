Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточнило перечень товаров, цены на которые регулируются. Соответствующее постановление МАРТ от 15 мая 2020 года №41 официально опубликовано сегодня наНациональном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, уточняется, что под дезинфицирующими (антибактериальными, обеззараживающими) средствами (в том числе гелями, спреями) для целей постановления понимаются товары, содержащие вещества, которые уничтожают или необратимо дезактивируют вредные бактерии, вирусы или другие микроорганизмы, из позиций 3304 99 000 0, 3401, 3402, 3808 94 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Как пояснили в МАРТ, при этом из регулирования исключены дезинфицирующие средства, используемые в качестве сырья, а также в промышленных, ветеринарных, сельскохозяйственных целях.

Для единообразного применения норм, связанных с ограничением оптовых надбавок, и для устранения разночтений конкретизируется, что предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства составляет 15% (независимо от цели приобретения товара (для собственных нужд или розничной торговли) и количества юрлиц и ИП, участвующих в реализации товаров).

При этом норма об установлении предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства в размере 15% осталась без изменений.

Постановление № 41 вступает в силу после официального опубликования.

Белта